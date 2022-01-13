Потепление придет в Украину с сильным ветром и осадками

В ближайшие сутки в Украине потеплеет, но этот процесс будет сопровождаться сильным ветром и осадками.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 14 января в Украине небольшой снег с переходом в дождь, в восточных областях умеренные осадки. На дорогах, кроме юга, гололедица.

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Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, ночью в западных областях, днем, кроме южной части, порывы 25-27 м/с.

Температура ночью в большинстве западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории 3-9° мороза, в восточных областях 10-15° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.

В Киеве в пятницу небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, днем порывы 25-27 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

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15 января в восточных, северо-восточных областях, ночью и в Карпатском регионе небольшой снег, метель; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме южной части, гололедица.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на крайнем юге ночью и днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В столице в субботу без существенных осадков.. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.