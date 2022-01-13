Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потепление придет в Украину с сильным ветром и осадками

Четверг, 13 января 2022, 12:11
Потепление придет в Украину с сильным ветром и осадками
фото: Эльдар Сарахман, УП

В ближайшие сутки в Украине потеплеет, но этот процесс будет сопровождаться сильным ветром и осадками.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 14 января в Украине небольшой снег с переходом в дождь, в восточных областях умеренные осадки. На дорогах, кроме юга, гололедица.

Реклама:

Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, ночью в западных областях, днем, кроме южной части, порывы 25-27 м/с.

Температура ночью в большинстве западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории 3-9° мороза, в восточных областях 10-15° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.

В Киеве в пятницу небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, днем порывы 25-27 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

ВИДЕО ДНЯ

15 января в восточных, северо-восточных областях, ночью и в Карпатском регионе небольшой снег, метель; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме южной части, гололедица.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на крайнем юге ночью и днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В столице в субботу без существенных осадков.. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
погода
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
Три температурных рекорда были в Киеве 27 августа
В Киеве ввели тепловой режим
Последние новости
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
Все новости...
Реклама: