У Києві оголосили штормове попередження: рівень небезпеки – помаранчевий
Четвер, 13 січня 2022, 12:26
У Києві та області 14-15 січня очікується сильний вітер та ожеледиця.
Джерело: Укргідрометцентр у Facebook
Дослівно Укргідрометцентр: "Попередження про стихійні метеорологічні явища по Київщині. 14-15 січня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий".
Реклама:
Деталі: Вдень 14 січня очікуються пориви вітру 25 м/с – II рівень небезпечності, помаранчевий.
Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.
Українська правда