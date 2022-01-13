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У Києві оголосили штормове попередження: рівень небезпеки – помаранчевий

Четвер, 13 січня 2022, 12:26
У Києві оголосили штормове попередження: рівень небезпеки – помаранчевий
Фото slovoidilo.ua

У Києві та області 14-15 січня очікується сильний вітер та ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook  

Дослівно Укргідрометцентр: "Попередження про стихійні метеорологічні явища по Київщині. 14-15 січня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий".

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Деталі: Вдень 14 січня очікуються пориви вітру 25 м/с – II рівень небезпечності, помаранчевий.

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Українська правда
Теми: погодаКиївКиївська область
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