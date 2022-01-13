В Киеве объявили штормовое предупреждение: уровень опасности – оранжевый
Четверг, 13 января 2022, 13:26
В Киеве и области 14-15 января ожидается сильный ветер и гололедица.
Источник: Укргидрометцентр в Facebook
Дословно Укргидрометцентр: "Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях по Киевской области. 14-15 января порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. І уровень опасности, желтый".
Детали: Днем 14 января ожидаются порывы ветра 25 м/с – II уровень опасности, оранжевый.
Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.
Украинская правда