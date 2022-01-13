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Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану в Києві

Четвер, 13 січня 2022, 12:30
Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану в Києві
Зустріч президентів у Баку в грудні 2019 року. Фото: преслужба ОПУ

Президент України проведе офіційну зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Алієв здійснить робочий візит до України 14 січня.

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У пресслужбі очікують, що обидва президенти виступлять із заявами в Маріїнському палаці.

Що було раніше: Востаннє Зеленський зустрічався з Алієвим у грудні в Брюсселі на полях саміту "Східного партнерства". Тоді Зеленський пропонував провести в лютому саміт у Києві із президентами Туреччини та Азербайджану.

Українська правда
Теми: АзербайджанЗеленськийОфіс президента
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