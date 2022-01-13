Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану в Києві

Четвер, 13 січня 2022, 13:30
Зустріч президентів у Баку в грудні 2019 року. Фото: преслужба ОПУ

Президент України проведе офіційну зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Алієв здійснить робочий візит до України 14 січня.

У пресслужбі очікують, що обидва президенти виступлять із заявами в Маріїнському палаці.

Що було раніше: Востаннє Зеленський зустрічався з Алієвим у грудні в Брюсселі на полях саміту "Східного партнерства". Тоді Зеленський пропонував провести в лютому саміт у Києві із президентами Туреччини та Азербайджану.

Українська правда
Теми: АзербайджанЗеленськийОфіс президента
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Британія почала поставляти Україні протитанкову зброю, облітаючи Німеччину

Росія не інформувала Україну про евакуацію дипломатів – МЗС

Росія підготувала своїх дипломатів до виїзду з України – ЗМІ

Директор ЦРУ таємно відвідав Україну: говорив із Зеленським – CNN

Канада направила в Україну елітний спецназ – ЗМІ

фото, відеоПісля 5 годин у нарадчій кімнаті суд про запобіжний захід Порошенку перенесли на 19 січня

Усі новини...
Азербайджан
На кордоні Вірменії та Азербайджану повідомляють про стрілянину: є загиблий
Азербайджан за сприяння ЄС віддав Вірменії 10 військовополонених
Путін прийме в Сочі лідерів Вірменії та Азербайджану
Останні новини
11:37
В Англії всі коронавірусні обмеження можуть скасувати в березні
11:33
В Україні пришвидшили формування підрозділів сил тероборони
11:25
відео"Союзна рішучість-2022": до Білорусі почали прибувати підрозділи російської армії
11:23
Курс валют на 18 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:23
фотоУ Кропивницькому штормовий вітер повалив головну ялинку
11:19
В Окружному адмінсуді Києва шукають вибухівку
11:17
Загострення ситуації в Україні може завадити будівництву АЕС у Фінляндії
11:16
У Мін'юсті розповіли, скільки українців забронювали "магічні дати" для весілля
11:08
Де в Києві можна пірнути в ополонку на Водохреще: перелік локацій
11:05
Ексдиректора "Укрспецекспорту" взяли під варту
Усі новини...