Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану в Києві

Зустріч президентів у Баку в грудні 2019 року. Фото: преслужба ОПУ

Президент України проведе офіційну зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Алієв здійснить робочий візит до України 14 січня.

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У пресслужбі очікують, що обидва президенти виступлять із заявами в Маріїнському палаці.

Що було раніше: Востаннє Зеленський зустрічався з Алієвим у грудні в Брюсселі на полях саміту "Східного партнерства". Тоді Зеленський пропонував провести в лютому саміт у Києві із президентами Туреччини та Азербайджану.