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Зеленский встретится с президентом Азербайджана в Киеве

Четверг, 13 января 2022, 13:30
Встреча президентов в Баку в декабре 2019 года. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины проведет официальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Алиев совершит рабочий визит в Украину 14 января.

В пресс-службе ожидают, что оба президента выступят с заявлениями в Мариинском дворце.

Что было раньше: В последний раз Зеленский встречался с Алиевым в декабре в Брюсселе на полях саммита "Восточного партнерства". Тогда Зеленский предлагал провести в феврале саммит в Киеве с президентами Турции и Азербайджана.

Украинская правда
Темы: АзербайджанЗеленскийОфис президента


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