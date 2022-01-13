Зеленский встретится с президентом Азербайджана в Киеве

Встреча президентов в Баку в декабре 2019 года. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины проведет официальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Алиев совершит рабочий визит в Украину 14 января.

В пресс-службе ожидают, что оба президента выступят с заявлениями в Мариинском дворце.

Что было раньше: В последний раз Зеленский встречался с Алиевым в декабре в Брюсселе на полях саммита "Восточного партнерства". Тогда Зеленский предлагал провести в феврале саммит в Киеве с президентами Турции и Азербайджана.