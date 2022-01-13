Зеленский встретится с президентом Азербайджана в Киеве
Четверг, 13 января 2022, 13:30
Президент Украины проведет официальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Источник: пресс-служба Офиса президента
Детали: Алиев совершит рабочий визит в Украину 14 января.
В пресс-службе ожидают, что оба президента выступят с заявлениями в Мариинском дворце.
Что было раньше: В последний раз Зеленский встречался с Алиевым в декабре в Брюсселе на полях саммита "Восточного партнерства". Тогда Зеленский предлагал провести в феврале саммит в Киеве с президентами Турции и Азербайджана.
Украинская правда