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Кремль: Санкції США проти Путіна призведуть до "розриву відносин"

Четвер, 13 січня 2022, 13:59
Дмитро Пєсков і Володимир Путін, фото Getty Images

У Кремлі заявили, що впровадження санкцій Сполученими Штатам проти президента РФ Владіміра Путіна можна порівняти з розривом відносин.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, коментуючи проєкт нових американських санкцій проти РФ, які зачіпають і президента РФ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

У Пєскова запитали, чи може Москва у разі ухвалення цих санкцій відповісти дзеркально та впровадити обмеження проти президента США Джо Байдена.

"Впровадження санкцій проти глави держави або проти глави Росії - це надзвичайний захід, який можна порівняти з розривом відносин", - відповів Пєсков.

"Що готова робити Росія? Росія завжди готова і робитиме те, що найкраще відповідає інтересам нашої країни", - додав він.

Крім того, у Кремлі припускають, що протягом наступних днів від США та НАТО очікується письмова відповідь за підсумками консультацій щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, демократи Сенату США підготували новий законопроєкт щодо пакета санкцій, який передбачає заходи проти президента Росії Владіміра Путіна, якщо він вторгнеться в Україну.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що РФ понесе величезні втрати у разі нового вторгнення в Україну.

Теми: ПутінсанкціїСШАРосіядипломатичні відносини
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