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Кремль: Санкції США проти Путіна призведуть до "розриву відносин"

Четвер, 13 січня 2022, 12:59
Кремль: Санкції США проти Путіна призведуть до розриву відносин
Дмитро Пєсков і Володимир Путін, фото Getty Images

У Кремлі заявили, що впровадження санкцій Сполученими Штатам проти президента РФ Владіміра Путіна можна порівняти з розривом відносин.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, коментуючи проєкт нових американських санкцій проти РФ, які зачіпають і президента РФ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

У Пєскова запитали, чи може Москва у разі ухвалення цих санкцій відповісти дзеркально та впровадити обмеження проти президента США Джо Байдена.

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"Впровадження санкцій проти глави держави або проти глави Росії - це надзвичайний захід, який можна порівняти з розривом відносин", - відповів Пєсков.

"Що готова робити Росія? Росія завжди готова і робитиме те, що найкраще відповідає інтересам нашої країни", - додав він.

Крім того, у Кремлі припускають, що протягом наступних днів від США та НАТО очікується письмова відповідь за підсумками консультацій щодо гарантій безпеки.

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Нагадаємо, демократи Сенату США підготували новий законопроєкт щодо пакета санкцій, який передбачає заходи проти президента Росії Владіміра Путіна, якщо він вторгнеться в Україну.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що РФ понесе величезні втрати у разі нового вторгнення в Україну.

Теми: ПутінсанкціїСШАРосіядипломатичні відносини
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