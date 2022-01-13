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Кремль: Санкции США против Путина приведут к "разрыву отношений"

Четверг, 13 января 2022, 12:59
Кремль: Санкции США против Путина приведут к разрыву отношений
Дмитрий Песков и Владимир Путин, фото Getty Images

В Кремле заявили, что введение Соединенными Штатами санкций против президента РФ Владимира Путина сравнимо с разрывом отношений.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя проект новых американских санкций против РФ, которые затрагивают и президента РФ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Пескова спросили, может ли Москва в случае принятия этих санкций ответить зеркально и ввести ограничения против президента США Джо Байдена.

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"Введение санкций против главы государства или против главы России - это чрезвычайная мера, сравнимая с разрывом отношений", - ответил Песков.Кремль: санкции США против Путина станут разрывом отношений

"Что готова делать Россия? Россия всегда готова и будет делать то, что лучше отвечает интересам нашей страны", - добавил он.

Кроме того, в Кремле предполагают, что в течение следующих дней от США и НАТО ожидается письменный ответ по итогам консультаций по гарантиям безопасности.

Напомним, демократы Сената США подготовили новый законопроект по пакету санкций, который предусматривает меры против президента России Владимира Путина, если он вторгнется в Украину.

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Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что РФ понесет огромные потери в случае нового вторжения в Украину.

Темы: ПутинсанкцииСШАРосcиядипломатические отношения
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