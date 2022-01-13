У Харкові горів корпус одного з університетів
Четвер, 13 січня 2022, 13:59
Рятувальники ліквідували пожежу в одному з корпусів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій
Деталі: Близько 12:25 в 11-поверховому корпусі університету повідомили про пожежу й щільне задимлення.
За попередніми даними рятувальників, загоряння трапилося в підсобному приміщенні актової зали.
Через пожежу евакуювали студентів та викладачів. У ДСНС стверджують, що постраждалих внаслідок події немає.
Рятувальники загасили пожежу близько 13:00.
Українська правда