У Харкові горів корпус одного з університетів

Корпус, у якому трапилася пожежа. Фото: facebook-сторінка ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Рятувальники ліквідували пожежу в одному з корпусів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: Близько 12:25 в 11-поверховому корпусі університету повідомили про пожежу й щільне задимлення.

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За попередніми даними рятувальників, загоряння трапилося в підсобному приміщенні актової зали.

Через пожежу евакуювали студентів та викладачів. У ДСНС стверджують, що постраждалих внаслідок події немає.

Рятувальники загасили пожежу близько 13:00.