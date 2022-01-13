В Харькове горел корпус одного из университетов

Корпус, в котором произошел пожар. Фото: facebook-страница ХНУ им. В. н. каразина

Спасатели ликвидировали пожар в одном из корпусов Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Около 12:25 в 11-этажном корпусе университета сообщили о пожаре и плотном задымлении.

По предварительным данным спасателей, возгорание произошло в подсобном помещении актового зала.

Из-за пожара эвакуировали студентов и преподавателей. В ГСЧС утверждают, что пострадавших в результате происшествия нет.

Около 13:00 пожар потушили.