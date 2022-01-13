В Харькове горел корпус одного из университетов
Четверг, 13 января 2022, 13:59
Спасатели ликвидировали пожар в одном из корпусов Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Детали: Около 12:25 в 11-этажном корпусе университета сообщили о пожаре и плотном задымлении.
По предварительным данным спасателей, возгорание произошло в подсобном помещении актового зала.
Из-за пожара эвакуировали студентов и преподавателей. В ГСЧС утверждают, что пострадавших в результате происшествия нет.
Около 13:00 пожар потушили.
Украинская правда