Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове горел корпус одного из университетов

Четверг, 13 января 2022, 12:59
В Харькове горел корпус одного из университетов
Корпус, в котором произошел пожар. Фото: facebook-страница ХНУ им. В. н. каразина

Спасатели ликвидировали пожар в одном из корпусов Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Около 12:25 в 11-этажном корпусе университета сообщили о пожаре и плотном задымлении.

Реклама:

По предварительным данным спасателей, возгорание произошло в подсобном помещении актового зала.

Из-за пожара эвакуировали студентов и преподавателей. В ГСЧС утверждают, что пострадавших в результате происшествия нет.

Около 13:00 пожар потушили.

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
Темы: ХарьковпожарГСЧСвузы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
Все новости...
Реклама: