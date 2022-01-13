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Біля окупованого Криму тренувалися збивати ворожі безпілотники

Четвер, 13 січня 2022, 13:04
Біля окупованого Криму тренувалися збивати ворожі безпілотники
Фото з Facebook Вартові півдня України

Українські підрозділи протиповітряної оборони угруповання військ "Південь" провели тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів 9А33 БМ3 "Оса-АКМ" у Херсонській області. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ, Вартові півдня України, Командування об'єднаних сил ЗСУ у Facebook 13 січня

Деталі: На Херсонщині підрозділи протиповітряної оборони угруповання військ "Південь" провели тренування розрахунків ЗРК 9А33 БМ3 "Оса-АКМ" щодо виявлення та знищення ударних безпілотних літальних апаратів умовного противника.

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Фото з Facebook Вартові півдня України

Також особовий склад відпрацьовував питання заняття позицій, організації системи зв'язку та управління, знищення групових і поодиноких цілей.

 
Фото Генштабу ЗСУ

Як повідомив командувач об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, обслуги зенітних ракетних комплексів угруповання військ на адмінмежі з Кримом вдосконалюють свої навички щодо прикриття з повітря сил і засобів наших підрозділів під час ведення бойових дій.

 
Фото з Facebook Вартові півдня України

Пряма мова Наєва: "Розрахунки ЗРК "Оса-АКМ" тренуються в умовах максимально наближених до бойових. Навіть поставлені умовним противником радіоелектронні перешкоди не заважають нашим військовим здійснювати розвідку повітряної обстановки, визначати координати цілей та знищувати безпілотні апарати умовного противника".

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Фото Командування ОС ЗСУ

Деталі: За словами підполковника Олександра Рабчевського, офіцера угруповання військ "Південь", серед потенційних цілей цього комплексу – ворожі безпілотники, гелікоптери, літаки, та наземна техніка ворога.

 
Фото Командування ОС

Пряма мова Рабчевського: "ЗРК "Оса-АКМ" має хорошу прохідність і може долати водні перешкоди вплав та має високі вогневі можливості і дозволяє знищувати різні цілі, на відстані до 10 кілометрів, при цьому ціль можна виявити на віддалені до 45 кілометрів. 

Тому, саме для цього ми тренуємо особовий склад підрозділів протиповітряної оборони, бо маємо бути напоготові відносно будь-яких можливих дій противника на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим".

Довідка: "Оса-АКМ" – автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс,  призначений для прикриття сил і засобів підрозділів у всіх видах бойових дій.

УП, доповнено
Теми: Збройні силиарміязброяХерсонська областьКрим
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