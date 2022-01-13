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Вблизи оккупированного Крыма тренировались сбивать вражеские беспилотники

Четверг, 13 января 2022, 14:04
Фото из Facebook Вартові півдня України

Украинские подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Юг" провели тренировку расчетов зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" в Херсонской области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ, "Вартові півдня України", Командование объединенных сил ВСУ в Facebook 13 января

Детали: В Херсонской области подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Юг" провели тренировку расчетов ЗРК 9А33 БМ3 "Оса-АКМ" по выявлению и уничтожению ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

 
Фото Из Facebook Вартові півдня України

Также личный состав отрабатывал вопросы занятия позиций, организации системы связи и управления, уничтожения групповых и единичных целей.

 
Фото Генштаба ВСУ

Как сообщил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, обслуги зенитных ракетных комплексов группировки войск на админгранице с Крымом совершенствуют свои навыки по прикрытию с воздуха сил и средств наших подразделений во время ведения боевых действий.

 
Фото Из Facebook Вартові півдня України

Прямая речь Наева: "Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" тренируются в условиях, максимально приближенных к боевым. Даже поставленные условным противником радиоэлектронные помехи не мешают нашим военным разведывать воздушную обстановку, определять координаты целей и уничтожать беспилотные аппараты условного противника".

 
Фото Командования объединенных сил ВСУ

Детали: По словам подполковника Александра Рабчевского, офицера группировки войск "Юг", среди потенциальных целей этого комплекса – вражеские беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника врага.

 
Фото Командования объединенных сил ВСУ

Прямая речь Рабчевского: "ЗРК "Оса-АКМ" имеет хорошую проходимость и может преодолевать водные препятствия вплавь и имеет высокие огневые возможности и позволяет уничтожать разные цели, на расстоянии до 10 километров, при этом цель можно обнаружить на расстоянии до 45 километров.

Поэтому именно для этого мы тренируем личный состав подразделений противовоздушной обороны, потому что должны быть готовы к любым возможным действиям противника на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым".

Справка: "Оса-АКМ" – автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для прикрытия сил и средств подразделений во всех видах боевых действий.

УП, дополнено
Темы: Вооруженные силыармияоружиеХерсонская областьКрым


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