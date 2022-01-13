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В РФ не бачать підстав для нового раунду переговорів зі США найближчим часом

Четвер, 13 січня 2022, 13:18
В РФ не бачать підстав для нового раунду переговорів зі США найближчим часом
Сергій Рябков. фото з Вікіпедії

У Москві не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Ми пропонуємо постатейно йти текстом, працювати над тим, щоб вивести їх на рівень, коли вони були готові до підписання. Це неможливо на сьогодні, тому що за ключовими елементами цих текстів США та їхні союзники фактично кажуть нам "ні". А там , де вони кажуть "так, давайте далі обговорювати", ми, у свою чергу відзначаємо, що за всієї важливості і серйозності цих сюжетів, вони вторинні щодо того ж нерозширення НАТО" - сказав Рябков.

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"Але без прояснення того, чи є хоч якийсь ресурс, якийсь запас гнучкості з того боку для роботи за серйозними сюжетами, підстав сідати найближчими днями, знову збиратися і починати ці самі обговорення, я не бачу", - підкреслив він.

За словами Рябкова, російській стороні потрібна реакція не у формі просто коментарів або усних заяв, а щось "звичніше для дипломатів": якісь тексти, якісь коментарі, покладені на папір.

"Ось якщо в цьому напрямку колеги підуть, це допоможе рішенню у нас на користь продовження формалізованого діалогу і такої роботи, яка в даному випадку просто необхідна, якщо ми по-справжньому хочемо домовитися", - сказав він.

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При цьому, як зазначив Рябков, у нього немає впевненості, що вдасться домовитися з Заходом.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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Теми: РосіяСША
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