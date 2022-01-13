В РФ не видят оснований для нового раунда переговоров с США в ближайшее время

В Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы предлагаем постатейно идти по тексту, работать над тем, чтобы вывести их на уровень, когда они были готовы к подписанию. Это невозможно на сегодня, потому что по ключевым элементам этих текстов США и их союзники фактически говорят нам "нет". А там , где они говорят "да, давайте дальше обсуждать", мы, в свою очередь, отмечаем, что при всей важности и серьезности этих сюжетов, они вторичны по поводу того же нерасширения НАТО" - сказал Рябков.

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"Но без прояснения того, есть ли хоть какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны для работы по серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, снова собираться и начинать эти же обсуждения, я не вижу", - подчеркнул он.

По словам Рябкова, российской стороне нужна реакция не в форме просто комментариев или устных заявлений, а нечто более "привычное для дипломатов": какие-то тексты, какие-то комментарии, возложенные на бумагу.

"Вот если в этом направлении коллеги пойдут, это поможет решению у нас в пользу продолжения формализованного диалога и такой работы, которая в данном случае просто необходима, если мы по-настоящему хотим договориться", – сказал он.

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При этом, отметил Рябков, у него нет уверенности, что удастся договориться с Западом.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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