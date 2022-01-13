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Вперше за 12 років менше третини українців готові вийти на протест – опитування

Четвер, 13 січня 2022, 14:41
Вперше за 12 років менше третини українців готові вийти на протест – опитування
Фото chesno.org

Кількість українців, готових вийти на протест, зменшилась, порівняно з минулим роком, вперше за 12 років готові протестувати менше третини опитаних.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 3-11 грудня 2021 року

Дослівно КМІС: "Частка тих, хто стверджує, що НЕ готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту протягом 2020-2021 років змінилась з 57% у 2020 році на 64% у 2021 році.

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У грудні 2021 року в акціях протесту готові брати участь 32,4% дорослих жителів України. Рівень готовності до участі в акціях соціального протесту знизився на 5,6% порівняно з 2020 роком".  

 
Інфографіка КМІС 

Деталі: З тих 32,4%, які готові виходити на протести, 15,7% українців вбачають свою участь у виборчій компанії як формі протесту, 11,3% – у санкціонованих мітингах та демонстраціях, 10,3% – у зборі підписів під колективними відозвами.

Найнижчий рівень готовності протестувати у Східному регіоні (69,8% не готові до протестів), найвищий – у Центральному (58% не готові до протестів). У Західному та Південному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 65,4% та 66,7% відповідно). 

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Інфографіка КМІС

Також соціологи відзначають, що більше половини опитаних жінок – 66,8% – не готові брати участь у протестах. Серед чоловіків таких 59,9%.

Рівень готовності до протестів у міського населення вищий ніж у сільського (34,5% проти 27,9%).

Дослідження тривало з 3 по 11 грудня 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: соціологіяопитуваннямітинги
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