Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Впервые за 12 лет меньше трети украинцев готовы выйти на протест – опрос

Четверг, 13 января 2022, 15:41
Фото chesno.org

Количество украинцев, готовых выйти на протест, уменьшилось по сравнению с прошлым годом, впервые за 12 лет готовы протестовать меньше трети опрошенных.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 3-11 декабря 2021 года

Дословно КМИС: "Доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста в течение 2020-2021 годов изменилась с 57% в 2020 году на 64% в 2021 году.

В декабре 2021 года в акциях протеста готовы участвовать 32,4% взрослых жителей Украины. Уровень готовности к участию в акциях социального протеста снизился на 5,6% по сравнению с 2020 годом". 

 
Инфографика КМИС

Детали: Из тех 32,4%, которые готовы выходить на протесты, 15,7% украинцев видят свое участие в избирательной кампании как форме протеста, 11,3% – в санкционированных митингах и демонстрациях, 10,3% – в сборе подписей под коллективными обращениями. 

 
Инфографика КМИС 

Самый низкий уровень готовности протестовать в Восточном регионе (69,8% не готовы к протестам), самый высокий – в Центральном (58% не готовы к протестам). В Западном и Южном регионах ситуация практически не отличается (не готовы к протестам 65,4% и 66,7% соответственно).

Также социологи отмечают, что более половины опрошенных женщин – 66,8% – не готовы участвовать в протестах. Среди мужчин таких 59,9%.

Уровень готовности к протестам у городского населения выше сельского (34,5% против 27,9%).

Исследование проходило с 3 по 11 декабря 2021 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: социологияопросмитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

После главы ЦРУ в Украину неожиданно приедет госсекретарь США

видео"Союзная решимость-2022": в Беларусь начали прибывать подразделения российской армии

Британия начала поставлять Украине противотанковое оружие, облетая Германию

Россия не информировала Украину об эвакуации дипломатов – МИД

Россия подготовила своих дипломатов к выезду из Украины – СМИ

Директор ЦРУ тайно посетил Украину – CNN

Все новости...
социология
40% удовлетворены жизнью: что чувствовали украинцы в 2021 году
Украинцы за вступление в ЕС и НАТО – опрос
Половина украинцев верят, что Россия нападет на Украину
Последние новости
13:38
видеоНазарбаев впервые с начала протестов в Казахстане появился на публике: Я простой пенсионер
13:35
Продажи Rolls-Royce и Bentley стали рекордными, несмотря на дефицит чипов
13:27
У Путина назвали "чрезвычайно опасными" поставки оружия в Украину
13:25
Европол помогает Украине в расследовании кибератак на правительственные сайты
13:23
инфографика Украинцы стали меньше доверять социологам
13:08
ФЛП уже зарегистрировали более 250 тысяч кассовых аппаратов
13:06
Кремль о сообщениях про эвакуацию дипломатов из Киева: МИД все сказал
12:56
Главой Европарламента избрали Роберту Метсолу из Мальты
12:46
В Минздраве назвали основные симптомы Covid-штамма Омикрон
12:40
Зеленский и Дуда проведут переговоры в Польше 20-21 января
Все новости...