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Впервые за 12 лет меньше трети украинцев готовы выйти на протест – опрос

Четверг, 13 января 2022, 14:41
Впервые за 12 лет меньше трети украинцев готовы выйти на протест – опрос
Фото chesno.org

Количество украинцев, готовых выйти на протест, уменьшилось по сравнению с прошлым годом, впервые за 12 лет готовы протестовать меньше трети опрошенных.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 3-11 декабря 2021 года

Дословно КМИС: "Доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста в течение 2020-2021 годов изменилась с 57% в 2020 году на 64% в 2021 году.

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В декабре 2021 года в акциях протеста готовы участвовать 32,4% взрослых жителей Украины. Уровень готовности к участию в акциях социального протеста снизился на 5,6% по сравнению с 2020 годом". 

 
Инфографика КМИС

Детали: Из тех 32,4%, которые готовы выходить на протесты, 15,7% украинцев видят свое участие в избирательной кампании как форме протеста, 11,3% – в санкционированных митингах и демонстрациях, 10,3% – в сборе подписей под коллективными обращениями. 

 
Инфографика КМИС 

Самый низкий уровень готовности протестовать в Восточном регионе (69,8% не готовы к протестам), самый высокий – в Центральном (58% не готовы к протестам). В Западном и Южном регионах ситуация практически не отличается (не готовы к протестам 65,4% и 66,7% соответственно).

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Также социологи отмечают, что более половины опрошенных женщин – 66,8% – не готовы участвовать в протестах. Среди мужчин таких 59,9%.

Уровень готовности к протестам у городского населения выше сельского (34,5% против 27,9%).

Исследование проходило с 3 по 11 декабря 2021 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: социологияопросмитинги
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