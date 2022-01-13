Податківці хочуть через суд стягнути з Шабуніна 200 тисяч гривень

Головне управління Державної податкової служби просить суд стягнути з керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна податковий борг у розмірі понад 200 тисяч гривень.

Джерело: пресцентр ОАСК

Деталі: Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Реклама:

У позовних вимогах суд просять, зокрема, прийняти рішення на користь Головного управління ДПС у м.Києві, яким стягнути з Шабуніна кошти платника податків з рахунків у банках, що обслуговують такого платника на суму податкового боргу у розмірі 227 437, 92 грн.

Вказано, що наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Оновлено: Сам Шабунін пояснив походження цього боргу в соцмережах.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "В липні 2020 р. мені спалили будинок (у якому тоді мало не згоріли батьки). Більше 1500 небайдужих допомогли мені почати відбудову будинку, задонативши 1263544 грн.

З цих пожертов сплачується два податки: військовий збір (його я вже оплатив) та податок на доходи фізосіб (ПДФО) у розмірі 227437,92 грн (саме його стягує з мене податкова).

У кінці червня я надіслав листа податковій з проханням відтермінувати оплату ПДФО. Строки розгляду таких прохань - 30 днів, але відповіді на той лист я так і не отримав. Натомість, отримав позов до ОАСК".

Деталі: Шабунін вказує, що все це публічна історія: сума пожертв та цей податковий борг вказані його декларації.

Цей борг перед державою активіст планував погасити протягом 2022 року. Шабунін пояснює, що просив відтермінування перед податковою, тому що витрачав зароблене на відновлення будинку.

Він також нарікає на відсутність прогресу в справі про підпал будинку.