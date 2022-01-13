Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Податківці хочуть через суд стягнути з Шабуніна 200 тисяч гривень

Четвер, 13 січня 2022, 16:51
Віталій Шабунін. фото Zmina

Головне управління Державної податкової служби просить суд стягнути з керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна податковий борг у розмірі понад 200 тисяч гривень. 

Джерело: пресцентр ОАСК

Деталі: Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

У позовних вимогах суд просять, зокрема, прийняти рішення на користь Головного управління ДПС у м.Києві, яким стягнути з Шабуніна кошти платника податків з рахунків у банках, що обслуговують такого платника на суму податкового боргу у розмірі 227 437, 92 грн.

Вказано, що наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Оновлено: Сам Шабунін пояснив походження цього боргу в соцмережах.

Пряма мова: "В липні 2020 р. мені спалили будинок (у якому тоді мало не згоріли батьки). Більше 1500 небайдужих допомогли мені почати відбудову будинку, задонативши 1263544 грн.

З цих пожертов сплачується два податки: військовий збір (його я вже оплатив) та податок на доходи фізосіб (ПДФО) у розмірі 227437,92 грн (саме його стягує з мене податкова).

У кінці червня я надіслав листа податковій з проханням відтермінувати оплату ПДФО. Строки розгляду таких прохань - 30 днів, але відповіді на той лист я так і не отримав. Натомість, отримав позов до ОАСК".

Деталі: Шабунін вказує, що все це публічна історія: сума пожертв та цей податковий борг вказані його декларації.

Цей борг перед державою активіст планував погасити протягом 2022 року. Шабунін пояснює, що просив відтермінування перед податковою, тому що витрачав зароблене на відновлення будинку.

Він також нарікає на відсутність прогресу в справі про підпал будинку.

Українська правда
Теми: Податкова службаОАСК
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЛітаки не можуть сісти в "Жулянах", їх відправляють до Львова

Президент Туреччини вважає малоймовірною окупацію України Росією

Держдеп розповів, навіщо Блінкен летить в Україну

відеоНазарбаєв вперше з початку протестів у Казахстані з'явився на публіці: Я простий пенсіонер

У МОЗ назвали основні симптоми Covid-штаму Омікрон

Після глави ЦРУ в Україну несподівано їде держсекретар США

Усі новини...
Податкова служба
З 1 січня змінилось оподаткування операцій з нерухомістю: як саме
У ДПС відреагували на мільярдне донарахування податків "Сінево"
Податкову міліцію ліквідовано, Фіскальна служба – у процесі
Останні новини
16:25
Бізнес-омбудсмен припускає зростання скарг від ФОПів: причина
16:25
У російському СІЗО, де утримують десятки українців, спалах Covid – адвокат
16:19
Канцлер Німеччини не виключив зупинку "Північного потоку-2" у разі нападу РФ на Україну
16:19
відеоПрикордонники показали, як посилено облаштовують кордон з Білоруссю
16:15
У Гонконзі вб’ють 2 тисячі хом’яків після спалаху COVID-19 в зоомагазині
16:14
відеоРосіянина, якого розшукували США, затримали в Одесі: приїхав незаконно
16:13
Сонячні панелі встановили 45 тисяч українських домогосподарств
15:52
відеоНа станції "Академік Вернадський" записали, як "співають" тюлені
15:49
У Києві можуть перекривати рух через візит Блінкена – УДО
15:45
Глава МЗС Німеччини у Москві: складно не розглядати як загрозу 100 тисяч військ РФ біля України
Усі новини...