Налоговики хотят через суд взыскать с Шабунина 200 тысяч гривен

Главное управление Государственной налоговой службы просит суд взыскать с руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина налоговый долг в размере более 200 тысяч гривен.

Источник: пресс-центр ОАСК

Детали: Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева.

В исковых требованиях суд просят, в частности, принять решение в пользу Главного управления ГНС в г. Киеве, которым взыскать с Шабунина средства налогоплательщика со счетов в банках, обслуживающих такого плательщика на сумму налогового долга в размере 227 437, 92 грн.

Указано, что суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.

Обновлено: Сам Шабунин объяснил происхождение этого долга в соцсетях.

Прямая речь: "В июле 2020 г. мне сожгли дом (в котором тогда чуть не сгорели родители). Более 1500 неравнодушных людей помогли мне начать восстановление дома - задонатили 1263544 грн.

С этих пожертвований уплачивается два налога: военный сбор (его я уже оплатил) и налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 227 437,92 грн (именно его взимает с меня налоговая).

В конце июня я направил письмо налоговой с просьбой отсрочить оплату НДФЛ. Сроки рассмотрения таких просьб – 30 дней, но ответа на то письмо я так и не получил. Зато получил иск в ОАСК".

Детали: Шабунин указывает, что все это публичная история: сумма пожертвований и этот налоговый долг указаны его декларации.

Этот долг перед государством активист планировал погасить в течение 2022 года. Шабунин объясняет, что просил отсрочку перед налоговой, потому что тратил заработанные средства на восстановление дома.

Он также сетует на отсутствие прогресса по делу о поджоге дома.