Прокурора ОГП викрили на вимаганні хабаря у 4 мільйони – НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили заступника начальника одного з відділів Офісу генпрокурора на шахрайстві та вимаганні хабаря розміром 150 тисяч доларів (більше 4 мільйонів гривень).

Джерело: сайт НАБУ

Деталі: Це сталося 13 січня. У викритті допомагала генеральна інспекція ОГП. Також до відповідальності притягнули посередника у передачі грошей.

Слідство встановило, що посадовець запропонував бізнесмену за винагороду вирішити його проблеми з кримінальним переслідуванням з боку Державної фіскальної служби та Офісу генпрокурора. Зокрема, домогтися закриття справи та повернути підприємцю вилучене під час обшуків майно - автомобілі Porshe, Bentley, Range Rover, Mercedes та інше.

За повернення вказаного майна та закриття кримінального провадження посадовець ОГП запропонував бізнесмену надати йому 100 тисяч доларів. За легендою, нібито для подальшої передачі керівництву ОГП.

Надалі посадовець змінив свої вимоги, збільшивши суму хабаря до 150 тисяч доларів.

Для реалізації свого задуму посадовець ОГП залучив посередника.

13 січня під час обшуків за місцем роботи підозрюваних детективи НАБУ вилучили 100 тисяч доларів.