Прокурора ОГП разоблачили на вымогательстве взятки в 4 миллиона – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили заместителя начальника одного из отделов Офиса генпрокурора на мошенничестве и вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов (более 4 миллионов гривен).

Источник: сайт НАБУ

Детали: Это произошло 13 января. В разоблачении помогала генеральная инспекция ОГП. Также к ответственности привлекли посредника в передаче денег.

Следствие установило, что должностное лицо предложило бизнесмену за вознаграждение решить его проблемы с уголовным преследованием со стороны Государственной фискальной службы и Офиса генпрокурора. В частности, добиться закрытия дела и вернуть предпринимателю изъятое во время обысков имущество – автомобили Porshe, Bentley, Range Rover, Mercedes и другое.

За возвращение указанного имущества и закрытие уголовного производства чиновник ОГП предложил бизнесмену заплатить ему 100 тысяч долларов. По легенде, якобы для дальнейшей передачи руководству ОГП.

В дальнейшем чиновник изменил свои требования, увеличив сумму взятки до 150 тысяч долларов.

Для реализации своего замысла чиновник ОГП привлек посредника.

13 января во время обысков по месту работы подозреваемых детективы НАБУ изъяли 100 тысяч долларов.