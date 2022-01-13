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Прокурора ОГП разоблачили на вымогательстве взятки в 4 миллиона – НАБУ

Четверг, 13 января 2022, 15:49
Прокурора ОГП разоблачили на вымогательстве взятки в 4 миллиона – НАБУ
фото pixabay

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили заместителя начальника одного из отделов Офиса генпрокурора на мошенничестве и вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов (более 4 миллионов гривен).

Источник: сайт НАБУ

Детали: Это произошло 13 января. В разоблачении помогала генеральная инспекция ОГП. Также к ответственности привлекли посредника в передаче денег.

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Следствие установило, что должностное лицо предложило бизнесмену за вознаграждение решить его проблемы с уголовным преследованием со стороны Государственной фискальной службы и Офиса генпрокурора. В частности, добиться закрытия дела и вернуть предпринимателю изъятое во время обысков имущество – автомобили Porshe, Bentley, Range Rover, Mercedes и другое.

За возвращение указанного имущества и закрытие уголовного производства чиновник ОГП предложил бизнесмену заплатить ему 100 тысяч долларов. По легенде, якобы для дальнейшей передачи руководству ОГП.

В дальнейшем чиновник изменил свои требования, увеличив сумму взятки до 150 тысяч долларов.

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Для реализации своего замысла чиновник ОГП привлек посредника.

13 января во время обысков по месту работы подозреваемых детективы НАБУ изъяли 100 тысяч долларов.

 
 

Темы: Офис генпрокуроравзяткаНАБУ
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