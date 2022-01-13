Зеленський підписав закон про "локалізацію": вже не суперечить асоціації з ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про локалізацію в машинобудуванні, який регулює наявність продукції українського виробництва під час держзакупівель.

Про це пише "Європейська правда".

На сайті парламенту вказано, що 12 січня законопроєкт №3739 повернули з підписом президента. Закон набуде чинності через пів року після його публікації, тобто приблизно у середині 2022 року.

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У грудні парламент ухвалив зміни до закону про державні закупівлі в оновленій редакції, яка прибрала ті зміни правил закупівлі, що суперечили Угоді про асоціацію з ЄС.

Після набуття чинності цим законом Україна встановить на найближчі 10 років особливий режим закупівлі продукції машинобудування державними структурами на відкритих тендерах: постачальник має забезпечити локалізацію виробництва цієї продукції на рівні від 10% у 2022 до 40% у 2028 році.

Ключова зміна стосувалася того, що дія цього закону не поширюється на товари, вироблені в країнах, з якими Україна уклала договори про доступ до держзакупівель – тобто у державах Євросоюзу (Угода про асоціацію), США та низці інших країн (угода СОТ про державні закупівлі) тощо – у разі, якщо з ними діють правила або принципи, "передбачені іншими міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною радою".

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Раніше наміри Верховної ради ухвалити закон про "локалізацію" державних закупівель викликали критику як української експертної спільноти, так і західних партнерів через те, що закон суперечив Угоді про асоціацію з ЄС та іншим міжнародним зобов’язанням. До обурень Євросоюзу згодом підключилися і США, письмово нагадавши Києву про необхідність дотримуватися зобов’язань.

Проти ініціативи депутатів виступив також уряд, що зрештою допомогло домовитися про компроміс, який і був утілений на голосуванні 16 грудня.