Зеленский подписал закон о "локализации": уже не противоречит ассоциации с ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о локализации в машиностроении, регулирующий наличие продукции украинского производства во время госзакупок.

Об этом пишет "Европейская правда".

На сайте парламента указано, что 12 января законопроект №3739 вернули с подписью президента. Закон вступит в силу через полгода после его публикации, то есть примерно в середине 2022 года.

В декабре парламент принял изменения в закон о государственных закупках в обновленной редакции, которая убрала те изменения правил закупки, которые противоречили Соглашению об ассоциации с ЕС.

После вступления этого закона в силу Украина установит на ближайшие 10 лет особый режим закупки продукции машиностроения государственными структурами на открытых тендерах: поставщик должен обеспечить локализацию производства этой продукции на уровне от 10% в 2022 до 40% в 2028 году.

Ключевое изменение касалось того, что действие этого закона не распространяется на товары, производимые в странах, с которыми Украина заключила договоры о доступе к госзакупкам – то есть в государствах Евросоюза (Соглашение об ассоциации), США и ряде других стран (соглашение ВТО о государственных закупках) и т.п. – если с ними действуют правила или принципы, "предусмотренные другими международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной радой".

Ранее намерения Верховной рады принять закон о "локализации" государственных закупок вызвали критику как украинского экспертного сообщества, так и западных партнеров из-за того, что закон противоречил Соглашению об ассоциации с ЕС и другим международным обязательствам. К возмущениям Евросоюза впоследствии подключились и США, письменно напомнив Киеву о необходимости придерживаться обязательств.

Против инициативы депутатов выступило также правительство, что в конечном счете помогло договориться о компромиссе, который и был воплощен на голосовании 16 декабря.