РосЗМІ показали, як російських солдатів вивозять із Казахстану

У Міністерстві оборони Росії заявили, що перші підрозділи російських десантників зі складу сил ОДКБ почали залишати Казахстан. Міністр Сергій Шойгу пообіцяв, що до 19 січня вивезуть усіх.

Джерело: "Интерфакс", сайт Кремля

Деталі: Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну, що виведення військ розпочалося 13 січня. Він запевнив, що в п'ятницю 14 січня 14 літаків вивезуть всіх військових Вірменії, Таджикистану та Білорусі, далі, протягом 5 днів здійснюватиметься виведення військ, що залишилися. Киргизькі військові, оскільки вони сусіди, вийдуть своїм ходом.

За інформацією Міноборони, перші чотири літаки Іл-76 доставлять підрозділи російських десантників з Алмати до Іванівської області.

Пряма мова: "Плануємо завершити всю роботу 19 числа".

Интерфакс навіть опублікував відео, на якому десантники та військова техніка вантажаться у літак.

Путін у розмові з Шойгу заявив, що "це перша така операція сил ОДКБ" та що "миротворчі сили відіграли дуже важливу роль у стабілізації ситуації в Казахстані".

"Загалом треба повертатися додому – ми своє завдання виконали", - підсумував він.