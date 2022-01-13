Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РосЗМІ показали, як російських солдатів вивозять із Казахстану

Четвер, 13 січня 2022, 16:50
РосЗМІ показали, як російських солдатів вивозять із Казахстану
російські десантники піднімаються на борт літака, скриншот

У Міністерстві оборони Росії заявили, що перші підрозділи російських десантників зі складу сил ОДКБ почали залишати Казахстан. Міністр Сергій Шойгу пообіцяв, що до 19 січня вивезуть усіх.

Джерело: "Интерфакс", сайт Кремля

Деталі: Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну, що виведення військ розпочалося 13 січня. Він запевнив, що в п'ятницю 14 січня 14 літаків вивезуть всіх військових Вірменії, Таджикистану та Білорусі, далі, протягом 5 днів здійснюватиметься виведення військ, що залишилися. Киргизькі військові, оскільки вони сусіди, вийдуть своїм ходом.

Реклама:

За інформацією Міноборони, перші чотири літаки Іл-76 доставлять підрозділи російських десантників з Алмати до Іванівської області.

Пряма мова: "Плануємо завершити всю роботу 19 числа".

Интерфакс навіть опублікував відео, на якому десантники та військова техніка вантажаться у літак.

ВІДЕО ДНЯ

Путін у розмові з Шойгу заявив, що "це перша така операція сил ОДКБ" та що "миротворчі сили відіграли дуже важливу роль у стабілізації ситуації в Казахстані".

"Загалом треба повертатися додому – ми своє завдання виконали", - підсумував він.

 
Путін зустрічається з Шойгу
фото Кремля

Українська правда
Теми: КазахстанРосіяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Казахстан
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: