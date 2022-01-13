РосСМИ показали, как российских солдат вывозят из Казахстана

В Министерстве обороны России заявили, что первые подразделения российских десантников из состава сил ОДКБ начали покидать Казахстан. Министр Сергей Шойгу пообещал, что до 19 января вывезут всех.

Источник: "Интерфакс", сайт Кремля

Детали: Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что вывод войск начался 13 января. Он заверил, что в пятницу 14 января 14 самолетов вывезут всех военных Армении, Таджикистана и Беларуси, далее, в течение 5 дней будет осуществляться вывод оставшихся войск. Киргизские военные, поскольку они соседи, выйдут своим ходом.

Согласно информации Минобороны, первые четыре самолета Ил-76 доставят подразделения российских десантников из Алматы в Ивановскую область.

Прямая речь: "Планируем завершить всю работу 19 числа".

Интерфакс даже опубликовал видео, на котором десантники и военная техника грузятся в самолет.

Путин в разговоре с Шойгу заявил, что "это первая такая операция сил ОДКБ" и что "миротворческие силы сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане".

"В целом надо возвращаться домой – мы свою задачу выполнили", - подытожил он.