В МЗС розповіли про допомогу українцям, які застрягли в Казахстані

Міністерство закордонних справ України продовжує надавати підтримку українцям у Казахстані, які планували залишати країну і не змогли зробити цього у зв’язку з останніми подіями.

Про це у коментарі "Європейській правді" розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, міжнародний аеропорт Алмати вже відновив обслуговування цивільних рейсів, вже відбулись рейси до Нур-Султана й Бішкека і найближчим часом мають оприлюднити графік відновлення міжнародних польотів, зокрема до України.

Реклама:

"За домовленістю із українським посольством авіакомпанія Air Astana здійснює для громадян України безкоштовне перебронювання квитків на нові авіарейси із Нур-Султана або Алмати. Дипломати та авіаперевізник працюють над якнайшвидшим відновленням рейсів Алмати – Київ. Наше посольство забезпечує зустріч громадян, які залізничним шляхом прибувають до Нур-Султана для подальшого вильоту до України, допомагає їм із тимчасовим місцем проживання і посадкою на рейси", - розповів Олег Ніколенко.

Також консульський відділ звернувся до компетентних органів Казахстану задля видачі виїзних віз українцям, які у зв’язку із подіями перевищили 90-денний строк безвізового перебування в країні.

"Тримаємо питання захисту інтересів наших громадян в Казахстані на особливому контролі", - додав речник.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, днями президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії Організації Договору про колективну безпеку у країні та анонсував початок виведення сил 13 січня.

В ОДКБ 13 січня підтвердили завершення "миротворчої" місії в Казахстані.

Детальніше про події в Казахстані можна почитати у статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан.

Також на цю тему можна також подивитися й відео на ЄвроПравді.