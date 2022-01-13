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В МЗС розповіли про допомогу українцям, які застрягли в Казахстані

Четвер, 13 січня 2022, 17:50
Речник Олег Ніколенко, скриншот

Міністерство закордонних справ України продовжує надавати підтримку українцям у Казахстані, які планували залишати країну і не змогли зробити цього у зв’язку з останніми подіями.

Про це у коментарі "Європейській правді" розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, міжнародний аеропорт Алмати вже відновив обслуговування цивільних рейсів, вже відбулись рейси до Нур-Султана й Бішкека і найближчим часом мають оприлюднити графік відновлення міжнародних польотів, зокрема до України. 

"За домовленістю із українським посольством авіакомпанія Air Astana здійснює для громадян України безкоштовне перебронювання квитків на нові авіарейси із Нур-Султана або Алмати. Дипломати та авіаперевізник працюють над якнайшвидшим відновленням рейсів Алмати – Київ. Наше посольство забезпечує зустріч громадян, які залізничним шляхом прибувають до Нур-Султана для подальшого вильоту до України, допомагає їм із тимчасовим місцем проживання і посадкою на рейси", - розповів Олег Ніколенко.

Також консульський відділ звернувся до компетентних органів Казахстану задля видачі виїзних віз українцям, які у зв’язку із подіями перевищили 90-денний строк безвізового перебування в країні.

"Тримаємо питання захисту інтересів наших громадян в Казахстані на особливому контролі", - додав речник. 

Нагадаємо, днями президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії Організації Договору про колективну безпеку у країні та анонсував початок виведення сил 13 січня.

В ОДКБ 13 січня підтвердили завершення "миротворчої" місії в Казахстані.

Детальніше про події в Казахстані можна почитати у статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан.

Також на цю тему можна також подивитися й відео на ЄвроПравді.

Теми: КазахстанУкраїнаМЗС
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