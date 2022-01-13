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В МИД рассказали о помощи украинцам, застрявшим в Казахстане

Четверг, 13 января 2022, 16:50
В МИД рассказали о помощи украинцам, застрявшим в Казахстане
Спикер Олег Николенко, скриншот

Министерство иностранных дел Украины продолжает оказывать поддержку украинцам в Казахстане, которые планировали покидать страну и не смогли этого сделать в связи с последними событиями.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, международный аэропорт Алматы уже возобновил обслуживание гражданских рейсов, уже состоялись рейсы в Нур-Султан и Бишкек и в ближайшее время должны обнародовать график возобновления международных полетов, в частности в Украину.

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"По договоренности с украинским посольством авиакомпания Air Astana осуществляет для граждан Украины бесплатное перебронирование билетов на новые авиарейсы из Нур-Султана или Алматы. Дипломаты и авиаперевозчик работают над скорейшим восстановлением рейсов Алматы – Киев. Наше посольство обеспечивает встречу граждан, которые по железной дороге прибывают в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Украину, помогает им с временным местом жительства и посадкой на рейсы", - рассказал Олег Николенко.

Также консульский отдел обратился в компетентные органы Казахстана для выдачи выездных виз украинцам, которые в связи с событиями превысили 90-дневный срок безвизового пребывания в стране.

"Держим вопрос защиты интересов наших граждан в Казахстане на особом контроле", - добавил спикер.

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Напомним, на днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии Организации Договора о коллективной безопасности в стране и анонсировал начало вывода сил 13 января.

В ОДКБ 13 января подтвердили завершение "миротворческой" миссии в Казахстане.

Подробнее о событиях в Казахстане можно почитать в статье Еще не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь ввод войск РФ в Казахстан

Также на эту тему можно посмотреть видео на ЕвроПравде.

Темы: КазахстанУкраинаМИД
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