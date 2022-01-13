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Постпред США в ОБСЄ: Маємо готуватися, що буде ескалація з боку РФ

Четвер, 13 січня 2022, 18:26
Майкл Карпентер, фото ОБСЄ

Сполучені Штати сподіваються на успішні переговори з Росією на полях ОБСЄ для врегулювання ситуації навколо України, але також готові до жорстких санкцій у разі нової військової агресії Кремля.

Про це заявив представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час спілкування з журналістами, пише "Європейська правда".

"Я не можу говорити за Росію щодо її намірів, треба питати Кремль, але ми бачимо масивне нарощування російських сил. Десятки тисяч військових на кордоні з Україною. Є багато питань про наміри РФ. Ми маємо сприймати це серйозно. Ми маємо бути готові, що буде ескалація. Тому президент Байден і говорив про суворі санкційні заходи. Але ми надаємо перевагу переговорам і тому ми задіяні в переговорах з НАТО і тут в ОБСЄ", - сказав Карпентер.

Він розповів, що сьогодні відбулася перша зустріч 2022 року, головним підсумком якої була пропозиція глави МЗС Польщі Збігнева Рау про новий безпековий діалог, який охопить ключові виклики.

"Спершу треба говорити про розбіжності, потім можна шукати шляхи і намагатися їх погодити. Це тривалий процес, комплексні переговори. Сьогодні відбулося оголошення початку процесу і ми сподіваємося на діалог, але треба перевірити, чи Росія готова долучитися. Перше питання – безпекова ситуація на території України та навколо неї", - додав Карпентер.

Як повідомлялося, Збігнев Рау на початку засідання ради ОБСЄ заявив, що Європейський регіон перебуває ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років. 

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

Теми: РосіяОБСЄСША


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