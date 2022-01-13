Постпред США в ОБСЕ: Мы должны готовиться, что будет эскалация со стороны РФ

Соединенные Штаты надеются на успешные переговоры с Россией на полях ОБСЕ для урегулирования ситуации вокруг Украины, но готовы к жестким санкциям в случае новой военной агрессии Кремля.

Об этом заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер в ходе общения с журналистами, пишет "Европейская правда".

"Я не могу говорить о России по поводу их намерений, надо спрашивать Кремль, но мы видим массивное наращивание российских сил. Десятки тысяч военных на границе с Украиной. Есть много вопросов о намерениях РФ. Мы должны воспринимать это серьезно. Мы должны быть готовы, что будет эскалация. Поэтому президент Байден и говорил о суровых санкционных мерах. Но мы предпочитаем переговоры и поэтому мы задействованы в переговорах с НАТО и здесь в ОБСЕ", - сказал Карпентер.

Он рассказал, что сегодня состоялась первая встреча ОБСЕ в 2022 году, главным итогом которой было предложение главы МИД Польши Збигнева Рау о новом диалоге по безопасности, который охватит ключевые вызовы.

"Сначала нужно говорить о разногласиях, потом можно искать пути и пытаться их согласовать. Это длительный процесс, комплексные переговоры. Сегодня состоялось объявление начала процесса и мы надеемся на диалог, но нужно проверить, готова ли Россия присоединиться. Первый вопрос – ситуация с безопасностью на территории Украины и вокруг нее", – добавил Карпентер.

Как сообщалось, Збигнев Рау в начале заседания совета ОБСЕ заявил, что Европейский регион находится ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.