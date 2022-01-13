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Чорногорія змінила правила в'їзду для українських туристів

Четвер, 13 січня 2022, 17:30
Чорногорія змінила правила в'їзду для українських туристів
Фото: Unsplash

Влада Чорногорії змінила вимоги для в'їзду іноземних туристів на територію країни.

Відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці посольства України в Чорногорії, пише "Європейська правда".

З 13 по 19 січня в'їзд дозволяється за умови наявності одного з наведених документів:

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  • підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду;
  • негативний ПЛР-тест не старіше 72 годин;
  • негативний швидкий тест на антиген не старіше 48 годин;
  • підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів).

Раніше повідомлялося, що Німеччина, попри повідомлення ЗМІ та МЗС, не спростила в'їзд для туристів з України

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Теми: ЧорногоріяCovid-2019коронавірустуризм
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