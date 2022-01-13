Чорногорія змінила правила в'їзду для українських туристів
Четвер, 13 січня 2022, 18:30
Влада Чорногорії змінила вимоги для в'їзду іноземних туристів на територію країни.
Відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці посольства України в Чорногорії, пише "Європейська правда".
З 13 по 19 січня в'їзд дозволяється за умови наявності одного з наведених документів:
- підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду;
- негативний ПЛР-тест не старіше 72 годин;
- негативний швидкий тест на антиген не старіше 48 годин;
- підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів).
Раніше повідомлялося, що Німеччина, попри повідомлення ЗМІ та МЗС, не спростила в'їзд для туристів з України
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