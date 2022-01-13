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Черногория изменила правила въезда для украинских туристов

Четверг, 13 января 2022, 17:30
Черногория изменила правила въезда для украинских туристов
Фото: Unsplash

Власти Черногории изменили требования для въезда иностранных туристов на территорию страны.

Соответствующая информация размещена на Facebook-странице посольства Украины в Черногории, пишет "Европейская правда".

С 13 по 19 января въезд разрешается при наличии одного из приведенных документов:

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  • подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда;
  • отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов;
  • отрицательный быстрый тест на антиген не старше 48 часов;
  • подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест антигена, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней).

Ранее сообщалось, что Германия, несмотря на сообщения СМИ и МИД, не упростила въезд для туристов из Украины.

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Темы: ЧерногорияCovid-2019коронавирустуризм
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