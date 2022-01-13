Зеленський привітав запуск в космос першого українського супутника за десять років

Президент Володимир Зеленський привітав успішний запуск в космос першого свого супутника "Січ-2-30" за останні 10 років.

Джерело: Зеленський у telegram

Пряма мова Зеленського: "Переконаний, трансляцію запуску дивилися тисячі українців. Я теж, затамувавши подих, стежив онлайн, як ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартує з мису Канаверал у США з нашим космічним апаратом, як відокремлюється перший ступінь, і не стримував радості, коли стало зрозуміло, що запуск відбувся успішно.

Супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" розробило та виготовило ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" разом з іншими українськими підприємствами. Це повністю вітчизняна розробка.

Нинішній успішний запуск став першим за останні десять років виведенням у космос українського супутника. Тож з особливою гордістю хочу відзначити та подякувати українським конструкторам, інженерам, ІТ-фахівцям та випробувачам, які вкотре підтвердили свій високий рівень. Вони довели спроможність створювати нові зразки сучасної космічної техніки та утверджувати Україну як потужну космічну державу".

Передісторія: У четвер, 13 січня, американська SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту український оптичний супутник Січ-2-30.