Зеленский приветствовал запуск в космос первого украинского спутника за десять лет

Президент Владимир Зеленский поздравил успешный запуск в космос своего первого спутника "Січ-2-30" за последние 10 лет.

Источник: Зеленский в telegram

Прямая речь Зеленского: "Уверен, трансляцию запуска смотрели тысячи украинцев. Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск прошел успешно.

Спутник дистанционного зондирования Земли "Січ-2-30" разработало и изготовило ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля" вместе с другими украинскими предприятиями. Это полностью отечественная технология.

Нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выведением в космос украинского спутника. Поэтому с особой гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, ИТ-специалистов и испытателей, которые еще раз подтвердили свой высокий уровень. Они доказали возможность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощное космическое государство".

Предыстория: В четверг, 13 января, американская SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, выведшую на орбиту украинский оптический спутник Сечь-2-30.