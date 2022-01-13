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Глава МЗС Німеччини відвідає Україну 17 січня

Четвер, 13 січня 2022, 19:18
Анналена Бербок сходить з відомчого літака у Вашингтоні 6 січня 2022 року. фото: getty images

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Київ наступного понеділка, 17 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Укрінформ" із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

За словами співрозмовника, візит планувався уже певний час з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Під час зустрічей передбачається обговорити весь комплекс двосторонніх, регіональних і міжнародних питань, насамперед нинішню ескалацію на кордоні з Росією.

Пізніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підтвердив в коментарі Інтерфакс-Україна інформацію про візит Бербок 17 січня.

На початку цього тижня Бербок їздила на переговори до Риму, і головним на порядку денному було питання протистояння між Росією і Заходом через Україну.

Бербок обійняла посаду наприкінці минулого року у складі нового лівоцентристського коаліційного уряду Німеччини.

Теми: НімеччинаМЗС
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