Глава МЗС Німеччини відвідає Україну 17 січня
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Київ наступного понеділка, 17 січня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Укрінформ" із посиланням на джерела в дипломатичних колах.
За словами співрозмовника, візит планувався уже певний час з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.
Під час зустрічей передбачається обговорити весь комплекс двосторонніх, регіональних і міжнародних питань, насамперед нинішню ескалацію на кордоні з Росією.
Пізніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підтвердив в коментарі Інтерфакс-Україна інформацію про візит Бербок 17 січня.
На початку цього тижня Бербок їздила на переговори до Риму, і головним на порядку денному було питання протистояння між Росією і Заходом через Україну.
Бербок обійняла посаду наприкінці минулого року у складі нового лівоцентристського коаліційного уряду Німеччини.