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Глава МИД Германии посетит Украину 17 января

Четверг, 13 января 2022, 18:18
Глава МИД Германии посетит Украину 17 января
Анналена Бербок спускается из ведмоственного борта в Вашингтоне 6 января 2022 года. фото: getty images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Киев в следующий понедельник, 17 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По словам собеседника, визит планировался уже определенное время по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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В ходе встречи предполагается обсудить весь комплекс двусторонних, региональных и международных вопросов, в первую очередь нынешнюю эскалацию на границе с Россией.

Позже представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтвердил в комментарии Интерфакс-Украина информацию о визите Бербок 17 января.

В начале этой недели Бербок ездила на переговоры в Рим, и главным в повестке дня был вопрос противостояния между Россией и Западом из-за Украины.

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Бербок заняла должность в конце прошлого года в составе нового левоцентристского коалиционного правительства Германии.

Темы: ГерманияМИД
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