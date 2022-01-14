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Греція на тиждень продовжила Covid-обмеження

П'ятниця, 14 січня 2022, 02:57
ГРЕЦІЯ. ФОТО GETTY IMAGES

Міністерство охорони здоров'я Греції на тиждень, до 23 січня, продовжило існуючі обмеження, введені для стримування хвилі Covid-19.

Джерело: Ekathimerini

Деталі: Оголошення про продовження обмежень надійшло після рекомендації групи експертів, які консультують уряд Греції.

Заходи, що діють там наразі, були оголошені наприкінці грудня та запроваджені 3 січня.

Йдеться про закриття опівночі для всіх розважальних закладів, тоді як клієнти стоячи не допускаються, а за слолом можуть сидіти максимум шість людей.

Половина співробітників державного та громадського секторів повинні працювати з дому, а в супермаркетах та громадському транспорті людям доведеться носити маски підвищеного захисту (KN95/FFP2) або подвійні маски.

Очікувалося, що термін обмежень закінчиться 16 січня.

Українська правда
Теми: ГреціякоронавірусCovid-2019карантин


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