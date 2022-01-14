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Греция на неделю продлила Covid-ограничения

Пятница, 14 января 2022, 02:57
ГРЕЦИЯ. ФОТО GETTY IMAGES

Министерство здравоохранения Греции на неделю, до 23 января, продлило существующие ограничения, введенные для сдерживания волны Covid-19.

Источник: Ekathimerini

Детали: Объявление о продлении ограничений последовало после рекомендации группы экспертов, консультирующих правительство Греции.

Меры, действующие в настоящее время, были объявлены в конце декабря и введены 3 января.

Они включают время закрытия в полночь для всех развлекательных заведений, в то время как клиенты стоя не допускаются, а за слолом могут сидеть максимум шесть человек.

Половина сотрудников государственного и общественном секторах должны будут работать из дома, а в супермаркетах и общественном транспорте людям придется носить маски повышенной защиты (KN95/FFP2) или двойные маски.

Ожидалось, что срок действий ограничений истечет 16 января.

Украинская правда
Темы: ГрециякоронавирусCovid-2019карантин


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