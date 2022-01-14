Укроборонпром перевірить оборонний завод "Іскра" через інформацію про зупинку роботи

Керівництво Укроборонпрому проведе службову перевірку через інформацію про призупинення роботи Казенного підприємства "Науково-виробничого комплексу "Іскра".

Джерело: пресслужба Укроборонпрому, Міноборони, інформаційне агентство "Оборонно-промисловий кур’єр"

Деталі: Очолив комісію, яка проведе перевірку, заступник гендиректора підприємства з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки Ігор Фоменко.

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Відзначається, що "Іскра" є стратегічним для економіки та безпеки держави підприємством та згідно з чинним законодавством не може припинити свою діяльність.

Крім того повідомляється, що Міноборони не відмовлялось від продукції "Іскра".

Концерн зазначає, що наразі існує затримка з виконанням одного з контрактів на замовлення Міноборони, усі обставини якої і покликана встановити перевірка.

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Інформагентство "ОПК" з посиланням на представника "Іскри" повідомило, що підприємство припиняє роботу, зазначивши, що причиною є відмова Міноборони від усіх замовлень.

Нібито через відмову Міноборони скасувалося Держзамовлення на два дуже вагомих вироби, що створювалися в інтересах ЗСУ.

При цьому припиняються і дослідно-конструкторські роботи, а керівник підприємства був вимушений зупинити роботу.

У Міноборони повідомляли, що контракти з "Іскрою" будуть профінансовані після виконання підприємством взятих на себе зобов’язань. Йдеться про погашення дебіторської заборгованості у розмірі понад 58 млн грн.

У 2021 році оборонне відомство співпрацювало з КП "НВК "Іскра" за чотирма контрактами.

МОУ повідомляє, що у грудні 2021 року заплатило підприємству понад 51 млн грн за двома контрактами, які успішно виконуються.

Водночас, у серпні – жовтні 2021 року за одним із контрактів підприємство не виконало зобов’язання вчасно, внаслідок чого виникла заборгованість у понад 58 млн грн.

Пряма мова заступника міністра оборони Анатолія Петренка: "Авансування буде відновлено у разі погашення дебіторської заборгованості підприємством, або на виконання відповідного рішення суду, яке дозволить Міноборони здійснювати фінансування".

За його словами, "Іскра" уже звернулася з відповідним позовом до суду.

Петренко також додав, що кошти на фінансування зазначених робіт передбачені у проєкті зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Довідка: Казенне підприємство "Науково-Виробничий Комплекс "Іскра" - провідний розробник і виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України.