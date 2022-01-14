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Укроборонпром проверит оборонный завод "Искра" из-за информации об остановке работы

Пятница, 14 января 2022, 02:41
Укроборонпром проверит оборонный завод Искра из-за информации об остановке работы
фото: КП "НПК "Искра"

Руководство Укроборонпрома проведет служебную проверку из-за информации о приостановке работы Казенного предприятия "Научно-производственный комплекс "Искра".

Источник: прессслужба Укроборонпрома, Минобороны, информационное агентство "Оборонно-промышленный курьер"

Детали: Возглавил комиссию, которая проведет проверку, заместитель гендиректора предприятия по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике Игорь Фоменко.

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Отмечается, что "Искра" является стратегическим для экономики и безопасности государства предприятием и согласно действующему законодательству не может прекратить свою деятельность.

Кроме того, сообщается, что Минобороны не отказывалось от продукции "Искра".

Концерн отмечает, что существует задержка с выполнением одного из контрактов по заказу Минобороны, все обстоятельства которой и призвана установить проверка.

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Информагентство "ОПК" со ссылкой на представителя "Искры" сообщило, что предприятие прекращает работу, отметив, что причиной является отказ Минобороны от всех заказов.

Якобы из-за отказа Минобороны отменился Госзаказ на два очень весомых изделия, которые создавались в интересах ВСУ.

При этом прекращаются и опытно-конструкторские работы, а руководитель предприятия вынужден был остановить работу.

В Минобороны сообщали, что контракты с "Искрой" будут профинансированы после выполнения предприятием взятых на себя обязательств. Речь идет о погашении дебиторской задолженности в размере более 58 млн грн.

В 2021 году оборонное ведомство сотрудничало с КП "НПК "Искра" по четырем контрактам.

МОУ сообщает, что в декабре 2021 года заплатило предприятию более 51 млн грн по двум успешно выполняемым контрактам.

В то же время, в августе – октябре 2021 года по одному из контрактов предприятие не выполнило обязательство вовремя, в результате чего возникла задолженность более чем в 58 млн грн.

Прямая речь заместителя министра обороны Анатолия Петренко: "Авансирование будет возобновлено в случае погашения дебиторской задолженности предприятием или во исполнение соответствующего решения суда, которое позволит Минобороны осуществлять финансирование".

По его словам, "Искра" уже обратилась с соответствующим иском в суд.

Петренко также добавил, что средства на финансирование указанных работ предусмотрены в проекте сводного трехлетнего плана закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Справка: Казенное предприятие "Научно-Производственный Комплекс "Искра" - ведущий разработчик и производитель наземной радиолокационной техники оборонного комплекса Украины.

Украинская правда
Темы: УкроборонпромМинобороны
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