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У Швеції ввели нові обмеження через Covid-19

П'ятниця, 14 січня 2022, 04:47
ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

У Швеції оголосили про запровадження в країні нових обмежень через рекордний рівень поширення коронавірусу Covid-19.

Джерело: The local

Деталі: Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон закликала з 12 січня працювати з дому всіх, хто має таку можливість.

Штрафів порушення рекомендацій немає, але вони мають правову основу і не вважаються необов'язковими.

Закон Швеції про інфекційні захворювання вимагає, щоб усі вживали "розумні запобіжні заходи для стримування поширення інфекційних захворювань".

Крім того, нові правила, які набудуть чинності 12 січня, змусять бари та ресторани закриватися о 23:00.

Заклади також мають обмежити кількість клієнтів у групах до восьми осіб, розсаджувати їх на відстані не менше метра один від одного та обслуговувати лише столики.

Також на громадських заходах, де не застосовують систему Covid-паспортів, зможуть перебувати до 50 осіб.

Публічні заходи у приміщенні за участю понад 20 осіб будуть дозволені лише в тому випадку, якщо всі сидять та обмежені групами з восьми осіб, що сидять на відстані не менше метра один від одного.

Прем'єр зазначила, що коронавірус у Швеції поширюється рекордними темпами та закликала нещеплених вакцинуватися від Covid-19.

Українська правда
Теми: ШвеціяCovid-2019коронавірускарантин


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