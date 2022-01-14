В Швеции ввели новые ограничения из-за Covid-19

В Швеции объявили о введении в стране новых ограничений из-за рекордного уровня распространения коронавируса Covid-19.

Источник: The local

Детали: Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон призвала с 12 января работать из дома всех, у кого есть такая возможность.

Штрафов за нарушение рекомендаций нет, но они имеют правовую основу и не считается необязательным.

Закон Швеции об инфекционных заболеваниях требует, чтобы все принимали "разумные меры предосторожности для сдерживания распространения инфекционных заболеваний".

Кроме того, новые правила, которые вступят в силу 12 января, заставят бары и рестораны закрываться в 23:00.

Заведения также должны ограничить количество клиентов в группах до восьми человек, рассаживать их на расстоянии не менее метра друг от друга и обслуживать только столики.

Также, на общественных мероприятиях, где не применяют систему Covid-паспортов, смогут находиться до 50 человек.

Публичные мероприятия в помещении с участием более 20 человек будут разрешены только в том случае, если все сидят и ограничены группами из восьми человек, сидящих на расстоянии не менее метра друг от друга.

Премьер отметила, что коронавирус в Швеции распространяется рекордными темпами и призвала непривитых вакцинироваться от Covid-19.