Верховний суд США скасував указ Байдена про вакцинацію співробітників великих компаній

Верховний суд США заблокував мандат, виданий президентом Джо Байденом, про обов'язкову вакцинацію або тестування працівників великих підприємств.

Джерело: Reuters

Деталі: Судді США вирішили, що мандат перевищує повноваження адміністрації Байдена.

Реклама:

У судовому рішенні йдеться, що мандат щодо всіх компаній зі штатом понад 100 осіб, став "серйозним зазіханням на життя та здоров'я величезної кількості співробітників".

У той же час, вимогу про обов'язкову вакцинацію всіх співробітників медзакладів залишили в силі.

Мандат, що залишився в силі, вимагає вакцинації приблизно 10,3 мільйона працівників приблизно 76 тисяч медустанов, включаючи лікарні та будинки для людей похилого віку.

ВІДЕО ДНЯ

Мандат Байдена вимагав, щоб працівники отримували щеплення від Covid-19 або проходили щотижневе тестування, носили маски та робили все це власний кошт.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Байдена продовжить закликати власників великого бізнесу виконувати вимоги щодо вакцинації проти Covid-19.