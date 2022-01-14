Верховный суд США отменил указ Байдена об вакцинации сотрудников крупных компаний

Верховный суд США заблокировал правило, выданное президентом Джо Байденом, об обязательной вакцинации или тестировании сотрудников крупных предприятий.

Источник: Reuters

Детали: Судьи США решили, что мандат превышает полномочия администрации Байдена.

В судебном решении говорится, что мандат в отношении всех компаний со штатом свыше 100 человек, стал "серьезным посягательством на жизнь и здоровье огромного числа сотрудников".

В то же время, требование об обязательной вакцинации всех сотрудников медицинских учреждений оставили в силе.

Оставшийся в силе мандат требует вакцинации примерно 10,3 миллиона работников примерно 76 тысяч медучреждений, включая больницы и дома престарелых.

Мандат Байдена требовал, чтобы работники получали прививку от Covid-19 или проходили еженедельное тестирование, носили маски и делали все это за свой счет.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена продолжит призывать собственников крупного бизнеса к выполнению требований к вакцинации против Covid-19.