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Верховный суд США отменил указ Байдена об вакцинации сотрудников крупных компаний

Пятница, 14 января 2022, 05:44
ФОТО: FACEBOOK JOE BIDEN

Верховный суд США заблокировал правило, выданное президентом Джо Байденом, об обязательной вакцинации или тестировании сотрудников крупных предприятий.

Источник: Reuters

Детали: Судьи США решили, что мандат превышает полномочия администрации Байдена. 

В судебном решении говорится, что мандат в отношении всех компаний со штатом свыше 100 человек, стал "серьезным посягательством на жизнь и здоровье огромного числа сотрудников".

В то же время, требование об обязательной вакцинации всех сотрудников медицинских учреждений оставили в силе. 

Оставшийся в силе мандат требует вакцинации примерно 10,3 миллиона работников примерно 76 тысяч медучреждений, включая больницы и дома престарелых.

Мандат Байдена требовал, чтобы работники получали прививку от Covid-19 или проходили еженедельное тестирование, носили маски и делали все это за свой счет.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена продолжит призывать собственников крупного бизнеса к выполнению требований к вакцинации против Covid-19.

Украинская правда
Темы: БайденсудСШАвакцинациякоронавирус


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