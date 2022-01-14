Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Литві подали позов проти Горбачова

П'ятниця, 14 січня 2022, 05:53
У Литві подали позов проти Горбачова
AFP VIA GETTY IMAGES

Шестеро громадян Литви подали цивільний позов до президента СРСР Михайла Горбачова через штурм радянськими військами телевежі у Вільнюсі взимку 1991 року.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Заяву направили ​​родичі чотирьох загиблих під час штурму телевежі.

Реклама:

Заявники вважають, що Горбачов як верховний головнокомандувач збройних сил СРСР, не зміг перешкодити "міжнародному злочину" проти литовців.

У січні 1991 року після проголошення незалежності у Литві почалися протести. Туди перекинули бійців СРСР і в ніч на 13 січня під час штурму телецентру загинули 14 людей, понад 600 отримали поранення.

Частина організаторів та виконавців убивств засуджені у Литві.

ВІДЕО ДНЯ

Більшості фігурантам оголосили вирок заочно, оскільки Росія та Білорусь відмовилися їх видати.

Позивачі вважають, що "без оцінки відповідальності керівництва вищого рангу, торжество закону не буде повним".

Горбачову на початку березня виповниться 91 рік.

Українська правда
Теми: ЛитвасудСРСР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: