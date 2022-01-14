У Литві подали позов проти Горбачова

Шестеро громадян Литви подали цивільний позов до президента СРСР Михайла Горбачова через штурм радянськими військами телевежі у Вільнюсі взимку 1991 року.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Заяву направили ​​родичі чотирьох загиблих під час штурму телевежі.

Заявники вважають, що Горбачов як верховний головнокомандувач збройних сил СРСР, не зміг перешкодити "міжнародному злочину" проти литовців.

У січні 1991 року після проголошення незалежності у Литві почалися протести. Туди перекинули бійців СРСР і в ніч на 13 січня під час штурму телецентру загинули 14 людей, понад 600 отримали поранення.

Частина організаторів та виконавців убивств засуджені у Литві.

Більшості фігурантам оголосили вирок заочно, оскільки Росія та Білорусь відмовилися їх видати.

Позивачі вважають, що "без оцінки відповідальності керівництва вищого рангу, торжество закону не буде повним".

Горбачову на початку березня виповниться 91 рік.