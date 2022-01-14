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В Литве подали иск против Горбачева

Пятница, 14 января 2022, 05:53
В Литве подали иск против Горбачева
AFP VIA GETTY IMAGES

Шесть граждан Литвы подали гражданский иск к президенту СССР Михаилу Горбачеву из-за штурма советскими войсками телебашни в Вильнюсе зимой 1991 года.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Заявление направили родственники четырех погибших во время штурма телебашни.

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Заявители считают, что Горбачев как верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР, не смог помешать "международному преступлению" против литовцев.

В январе 1991 года после провозглашения независимости в Литве начались протесты. Туда перебросили бойцов СССР и в ночь на 13 января во время штурма телецентра погибли 14 человек, более 600 получили ранения.

Часть организаторов и исполнителей убийств осуждены в Литве.

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Большинству фигурантов объявили приговор заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдать.

Истцы считают, что "без оценки ответственности руководства высшего ранга, торжество закона не будет полным".

Горбачеву в начале марта исполнится 91 год.

Украинская правда
Темы: ЛитвасудСССР
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