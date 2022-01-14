70 тисяч українців уже отримали бустерну дозу covid-вакцини

За добу 13 січня в Україні 92 835 людей вакцинували проти Covid-19, з 8 січня, коли почали вводити бустерну дозу, її отримали вже понад 70 тисяч українців.

Джерело: МОЗ

Деталі: За минулу добу першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей.

Загалом було проведено 29 218 505 щеплень.

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