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70 тисяч українців уже отримали бустерну дозу covid-вакцини

П'ятниця, 14 січня 2022, 08:44
Фото vaccination.covid19.gov.ua

За добу 13 січня в Україні 92 835 людей вакцинували проти Covid-19, з 8 січня, коли почали вводити бустерну дозу, її отримали вже понад 70 тисяч українців.

Джерело: МОЗ

Деталі: За минулу добу першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.

 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей.

Загалом було проведено 29 218 505 щеплень. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус
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