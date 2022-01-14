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70 тысяч украинцев уже получили бустерную дозу covid-вакцины

Пятница, 14 января 2022, 08:44
Фото vaccination.covid19.gov.ua

За сутки 13 января в Украине 92 835 человек вакцинировали против Covid-19, с 8 января, когда начали вводить бустерную дозу, ее получили уже более 70 тысяч украинцев.

Источник: Минздрав

Детали: За прошедшие сутки первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу – 14 485 человек.

 

С начала вакцинальной кампании привито 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека.

В общем было сделано 29 218 505 прививок. 

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Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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