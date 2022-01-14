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Витоку даних не було: СБУ розслідує масштабну атаку хакерів на сайти уряду

П'ятниця, 14 січня 2022, 09:50
фото СБУ

Служба безпеки України розслідує масштабну хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші, яка сталася в ніч на 14 січня.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не було змінено, а витоку персональних даних, за попередньою інформацією, - не відбулося, зазначають в СБУ.

Дослівно: "З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему, тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.

Служба безпеки України та Держспецзв'язку спільно з відповідними органами державної влади займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази.

Більшу частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом".

Оновлено: У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

Додаток "Дія" працював і працює стабільно, наголосив міністр Михайло Федоров.

Що передувало: У ніч з 13 на 14 січня хакери здійснили глобальну атаку на сайти Кабінету міністрів та окремих міністерств. Також тимчасово недоступний сайт держпослуг "Дія".

На стартовій сторінці МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі. 

Українська правда
Теми: хакериСБУ
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