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Утечки данных не было: СБУ расследует масштабную атаку хакеров на сайты правительства

Пятница, 14 января 2022, 08:50
Утечки данных не было: СБУ расследует масштабную атаку хакеров на сайты правительства
фото СБУ

Служба безопасности Украины расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие, которая произошла в ночь на 14 января.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло, отмечают в СБУ.

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Дословно: "С целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы, а также чтобы локализовать техническую проблему, временно приостановлена ​​работа ряда других правительственных сайтов.

Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимается расследованием инцидента и собирает цифровые доказательства.

Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время".

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Обновлено: В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров.

Приложение "Дія" работало и работает стабильно, подчеркнул министр Михаил Федоров.

Что предшествовало: В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт госуслуг "Дія".

На стартовой странице МИД было размещено сообщение на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

Украинская правда
Темы: хакерыСБУ
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