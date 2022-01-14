Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США кваплять ЄС з підготовною нових санкцій проти Росії – Bloomberg

П'ятниця, 14 січня 2022, 08:36
США кваплять ЄС з підготовною нових санкцій проти Росії – Bloomberg
Фото pixabay.com

США чинять тиск на європейських союзників, щоб вони домовилися про можливі санкції проти Росії, побоюючись повільного прогресу європейців на тлі потенційного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела.

Те, що США наполягають на санкціях, підкреслює зростаюче нетерпіння в адміністрації Байдена з приводу позиції Європи, пише видання. Американські посадовці незадоволені тим, що європейські країни не домовилися про конкретні санкції, які вони запровадять, якщо Росія вторгнеться в Україну. 

Реклама:

США також стурбовані тим, що європейські лідери погано підготовлені до дій у відповідь, якщо Путін вживе заходи, які не відповідають полномасштабному вторгненню, наприклад, вдасться до кібератак або посилення кампаній з дезінформації.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у четвер визнав, що США та Європа можуть не дійти повної згоди щодо того, які санкції мають набути чинності, якщо Путін нападе на Україну. 

Водночас, він висловив упевненість, що обидві сторони згодні з тим, що напад матиме "серйозні економічні наслідки" для Москви.

ВІДЕО ДНЯ

"Чи означає це, що США і Європа матимуть такий самий список до найдрібніших деталей? Ні", – сказав Салліван журналістам у Білому домі. 

"Чи означає це, що я зможу стати перед вами і сказати, що Сполучені Штати та Європа одностайно перейшли до застосування жорстких економічних заходів? Я впевнений, що мені це вдасться", – зазначив він.

Будь-яка загальноєвропейська відповідь має бути одностайно схвалена всіма 27 державами-членами. 

За словами одного джерела, є сподівання, що санкційний пакет може бути фіналізований, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться 24 січня.

Читайте також про те, що має робити Євросоюз для підтримки свого безпекового порядку, у статті високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля Як ЄС має відповісти на російську загрозу: стаття очільника європейської дипломатії.

Теми: СШАЄСРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
США
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: