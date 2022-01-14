США торопят ЕС с подготовкой новых санкций против России – Bloomberg

США оказывают давление на европейских союзников, чтобы они договорились о возможных санкциях против России, опасаясь медленного прогресса европейцев на фоне потенциального вторжения РФ в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

То, что США настаивают на санкциях, подчеркивает растущее нетерпение у администрации Байдена по поводу позиции Европы, пишет издание. Американские чиновники недовольны тем, что европейские страны не договорились о конкретных санкциях, которые будут введены, если Россия вторгнется в Украину.

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США также обеспокоены тем, что европейские лидеры плохо подготовлены к ответным действиям, если Путин примет меры, не соответствующие полномасштабному вторжению, например, прибегнет к кибератакам или усилению кампаний по дезинформации.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг признал, что США и Европа могут не прийти к полному согласию относительно того, какие санкции должны вступить в силу, если Путин нападет на Украину.

В то же время он выразил уверенность, что обе стороны согласны с тем, что нападение будет иметь "серьезные экономические последствия" для Москвы.

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"Означает ли это, что США и Европа будут иметь такой же список до мельчайших деталей? Нет", – сказал Салливан журналистам в Белом доме.

"Означает ли это, что я смогу предстать перед вами и сказать, что Соединенные Штаты и Европа единодушно перешли к применению жестких экономических мер? Я уверен, что мне это удастся", – отметил он.

Любой общеевропейский ответ должен быть единогласно одобрен всеми 27 государствами-членами.

По словам одного источника, есть надежда, что санкционный пакет может быть финализирован, когда министры иностранных дел ЕС встретятся 24 января.

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