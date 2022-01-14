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У НАТО готові до діалогу з РФ, але не до компромісу щодо принципів - Столтенберг

П'ятниця, 14 січня 2022, 09:40

Північноатлантичний альянс (НАТО) готовий до діалогу з Росією, проте ніколи не піде на компроміс щодо основних принципів європейської безпеки. 

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю DW у четвер, 13 січня, повідомляє "Європейська правда".

"Ми переживаємо критичний для європейської безпеки період. Ми вислухали Росію, оголосили наші позиції. Ми готові до діалогу з Росією, але ніколи не підемо на компроміс щодо основних засад європейської безпеки", - зазначив Столтенберг.

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Він наголосив, що дискусія на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня була дуже важкою.

За словами генсека НАТО, у Росії є вибір - діалог або конфронтація з Заходом. Водночас він попередив про наслідки для РФ у разі військової ескалації проти України.

"Ми чітко заявили, що за (напад на. - Ред.) Україну будуть серйозні наслідки у вигляді суворих економічних санкцій. Ми надаватимемо підтримку Україні, щоб вона могла підвищити здатність захищати себе", - заявив Єнс Столтенберг. 

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Він також додав, що країни НАТО зроблять все необхідне не лише для захисту східного флангу Альянсу, але й для стримування будь-якої агресії проти союзників.

Як повідомлялося, переговори, які відбулися між США та РФ у Женеві, а також між НАТО та РФ у Брюсселі цього тижня, закріпили тактичну поразку росіян та підтвердили, що ті не мають на меті вдаватися до повномасштабного військового вторгнення, а лише використовують його загрозу як важіль у переговорах. 

Детальніше про це – у відео на нашому Youtube-каналі, а також в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка У НАТО сказали "ні": чим завершилися та які наслідки матимуть переговори Альянсу з РФ.

Теми: НАТОРосія
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